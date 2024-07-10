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Генсек НАТО оценил перспективы США после президентских выборов

Генсек НАТО: США останутся надежным союзником вне зависимости от итогов выборов

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США останутся надежным союзником других членов альянса и самой сильной его страной вне зависимости от итогов президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вне зависимости от исхода выборов в Соединенных Штатах, американская сторона останется самым сильным членом альянса.

Генсек НАТО отметил, что в этом плане ситуация сильно изменилась, только за 2023 год наблюдался сильный рост расходов в Европе и Канаде.

Столтенберг объяснил это тем, что альянс является сильным блоком, а Соединенные Штаты заинтересованы иметь в нем более 30 союзников.

До этого Столтенберг заявил, что в НАТО нет консенсуса насчет приема Украины, сейчас речь идет о приближении этой страны к альянсу.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее НАТО назвали террористической организацией.

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