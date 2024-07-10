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Ле Пен вновь возглавила парламентскую фракцию «Национальное объединение»

France 24: Ле Пен снова возглавила фракцию «Национальное объединение»

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Global Look Press

Вслед за «Народным фронтом» во вторник партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» вернулась в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), она вновь стала ее лидером. Об этом сообщает телеканал France 24.

В результате прошедших выборов в парламент партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Ожидается, что по меньшей мере еще 123 депутата войдут в группу под председательством Марин Ле Пен.

Коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест.

«Национальное объединение» – французская праворадикальная партия, до 2018 года – «Национальный фронт». Она была основана в 1972 году французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном, являвшимся ее лидером до 2011 года. С 2011 по 2021 год лидером партии была его дочь – Марин Ле Пен.

До этого Макрон не принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции из опасений нарушить «стабильность» государства.

Ранее на избирательном участке во Франции произошла драка.

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