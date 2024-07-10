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Захарова отвергла обвинения Украины в адрес России

Захарова назвала провокацией обвинения Украины в ударах по гражданским объектам

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Обвинения Киева в адрес России о нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины — очередная провокация. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это провокация, на которую пошел киевский режим, якобы найдя повод обвинить РФ в том, что она наносит удары по гражданским объектам. Это неправда», — отметила дипломат.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больница в Киеве 8 июля получила повреждения в результате падения снаряда ВСУ. Представитель Кремля призвал ориентироваться на заявление Минобороны России. Он добавил, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева. Власти Украины обвинили РФ в намеренном ракетном ударе по гражданским объектам, однако в МО заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

Ранее Небензя рассказал, как можно было избежать попадания ракеты в киевскую больницу.

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