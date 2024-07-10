Антонов подвел итоги первого дня саммита НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Его слова передает РИА Новости.

«США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — сказал он.

Антонов заявил, что западные страны навязывают авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают тропу к третьей мировой войне, так как не могут сломить Россию с помощью Украины.

Он отметил, что в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире.

75-й саммит НАТО продлится в Вашингтоне до 11 июля.

До этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на официальной церемонии открытия саммита НАТО заявил, что расширение Североатлантического альянса протекало с осложнениями из-за реакции РФ.

Ранее стало известно об уверениях Клинтона в том, что НАТО не угрожает РФ.