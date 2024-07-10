Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антонов подвел итоги первого дня саммита НАТО

Антонов: в первый день саммита НАТО альянс показал агрессивную сущность

close
100%
Wong Maye-E/AP

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Его слова передает РИА Новости.

«США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», — сказал он.

Антонов заявил, что западные страны навязывают авторитарные порядки, которые выгодны «золотому миллиарду», и прокладывают тропу к третьей мировой войне, так как не могут сломить Россию с помощью Украины.

Он отметил, что в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире.

75-й саммит НАТО продлится в Вашингтоне до 11 июля.

До этого Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на официальной церемонии открытия саммита НАТО заявил, что расширение Североатлантического альянса протекало с осложнениями из-за реакции РФ.

Ранее стало известно об уверениях Клинтона в том, что НАТО не угрожает РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами