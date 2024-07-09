В ЕС рассказали, почему боятся победы Трампа в США

Большая часть лидеров государств-членов Евросоюза не слишком позитивно оценивают перспективу возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа после выборов 2024 года, считает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. В интервью The Washington Post он отметил, что этот момент вызывает определенное беспокойство.

«Большинство европейских лидеров обеспокоены риском того, что США будут менее заинтересованы в происходящем в Европе <...> в долгосрочной перспективе мы, европейцы, должны будем сами постоять за себя, независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Европе придется защищать себя и платить за свою собственную оборону», — пояснил Кристерссон.

Он добавил, что в США вполне справедливо критикуют европейские государства за низкое финансирование собственных армий. Кристерссон подчеркнул, что для многих это «веская причина увеличить инвестиции в национальную оборону».

Ранее сообщалось, что НАТО подготовило план поддержки Киева на случай победы Трампа.