Ельцину обещали консультации по принятию новых членов в НАТО

Вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор обещал президенту России Борису Ельцину, что США будут консультироваться с Россией насчет расширения НАТО. Об этом заявил работавший тогда заместителем госсекретаря США Строуб Толботт со ссылкой на опубликованный документ.

Речь идет о документе, который был опубликован основанным журналистами и учеными в 1985 году Архивом национальной безопасности США. В этот раз были опубликованы документы, которые касались отношений России, США и НАТО.

«Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Толботт документ от лица Гора.

Отдельно сообщается, что в документе идет речь о переговорах в 1994 году, когда Гор посетил Ельцина в больнице и заверил, что НАТО не будет расширяться в 1995 году.

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