В Греции придумали, как поднять расходы Европы на оборону

Европейские государства в составе НАТО поднимут оборонные расходы, если создадут общую систему противовоздушной обороны, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает ТАСС. По его словам, это поможет закрыть планы альянса по доведению трат на обороны всех его членов до 2% ВВП.

»США поступили правильно, указывая пальцем на некоторые европейские страны, часть из них — это очень крупные страны, которые не выполняют поставленную задачу, когда речь идет об обязательствах перед НАТО <...> Греция не входит в эту категорию, потому что Греция тратит более 2% своего ВВП [на оборонные нужды] с момента присоединения к НАТО», — отметил Мицотакис.

Он добавил, что европейскую общую систему ПВО предлагает сформировать не только Греция, но и Польша. Мицотакис подчеркнул, что как ориентир можно взять «Железный купол» Израиля.

»[Создание единой системы позволит] усилить возможности Европы в области ПВО, выделять больше европейских ресурсов на этот проект, который был бы всегда полностью интегрирован в структуры командования и управления НАТО», — заключил премьер Греции.

Повышение расходов стран НАТО на оборону можно назвать одним из ключевых вопросов во время президентства в США Дональда Трампа. Политик не просто требовал поднять траты до 2% ВВП, но и угрожал покинуть организацию, если этого сделано не будет всеми странами-членами. Приход на его смену Джо Байдена сохранил позицию Вашингтона по вопросу необходимости повышения оборонных расходов его союзников, хотя и привел к отказу от жесткой риторики. В выборах 2024 года вновь участвует Трамп, что по информации западных СМИ заставляет европейских партеров Вашингтона готовится к новым спорам в альянсе.

Ранее в США поторопили членов НАТО увеличивать расходы на оборону.