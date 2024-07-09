Политолог объяснил, почему Байдена нельзя заменить на молодого кандидата

Нынешнего главу Белого дома и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена крайне тяжело сместить с предвыборной гонки, заменив более молодым политиком. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Демократическая партия, по его словам, делает рациональный выбор.

«Раскрутить нового кандидата за оставшееся время очень сложно. Тем более, у него будет пониженная легитимность, поскольку он не победил в праймериз и, может быть, даже не участвовал в них, как, например, Мишель Обама», — отметил Шаповалов.

Он добавил, что любые подвижки в сторону смещения Байдена лишь понизят рейтинг демократов, поэтому они выбирают меньшее из зол.

7 июля член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Джо Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над Дональдом Трампом на президентских выборах в этом году.

Позднее американский лидер объявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии. Он также отметил, что разочарован в поведении верхушки от демократов.

Ранее Трамп рассказал, почему Байден не выйдет из президентской гонки.