Американист назвал предстоящий саммит НАТО «сборищем хромых уток»

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет для лидера США Джо Байдена испытанием пригодности для второго президентского срока. По мнению политолога, от нынешнего главы Белого дома следует ожидать новых «ляпов», поскольку график встречи выходит за пределы его привычного распорядка дня.

Что касается самого саммита, он больше походит на сборище «хромых уток», подчеркнул эксперт.

«В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», — сказал Дудаков.

Он добавил, что НАТО на сегодняшний день сталкивается с целым рядом проблем, в числе которых невозможность согласовать новую помощь для Киева, а также противоречия вокруг вступления Украины в альянс.

До этого стало известно, что помощники Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи.

Как пишет газета The Wall Street Journal, в Белом доме составляли расписание для Байдена таким образом, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и выступлений.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.