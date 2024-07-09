Госдума приняла во втором чтении законопроект о туристическом налоге

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога путем преобразования курортного сбора. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в третьем чтении 10 июля.

Туристический налог — это местный налог. Муниципалитеты вправе самостоятельно определять необходимость его введения, они будут определять и размеры ставок. Туристы будут уплачивать налог в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников спецоперации. Ожидается, что ставка налога будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в следующем году и прибавляя по 1 процентному пункту ежегодно до 2029 года. Сумма туристического налога исключается из дохода гостиниц и отелей.

До этого в Госдуме сообщили, что туристический или курортный сбор в первую очередь введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток, например, Краснодарский край и регионы Поволжья.

Ранее власти Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов.