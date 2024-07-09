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В США не верят, что Украина сможет вернуть всю свою территорию

NYT: Киеву невозможно вернуть территории, конфликт идет за «западное» будущее

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Depositphotos

Для Украины будет практически невозможно вернуть всю свою территорию, но она сможет сблизиться с НАТО и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что война теперь касается западного будущего Украины, а не территорий. Однако настаивать на большей европейской интеграции Киев сможет, «если его характеристики на поле боя окажутся сильнее». На текущий момент, по совету Вашингтона, Украина сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов по глубоким тылам Вооруженных сил России.

В США сомневаются, что РФ в ближайшие месяцы добьется значительных территориальных успехов на Украине. Однако ситуацию может изменить новые мобилизационные мероприятия или изменение политики Вашингтона, если к власти придет Дональд Трамп.

9 июля президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил, что декларация саммита НАТО не будет для Украины «бесплатным билетом» в альянс, поскольку Киеву необходимо соблюдать условия для присоединения к военному блоку и согласие на это каждого его члена.

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

Ранее власти Чехии заявили, что Россия может сохранить контроль над новыми регионами.

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