Швейцария запретила рекламу ряда российских СМИ

Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ: РИА Новости, «Российской газеты», «Известий» и портала «Голос Европы». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте правительства.

«Министерство экономики, образования и науки Швейцарии ввело запрет на рекламу четырех СМИ — в связи с пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России», — говорится в заявлении.

Власти Швейцарии подчеркнули, что в отличие от Европейского союза (ЕС) страна не вводит запрета на вещание упомянутых СМИ.

До этого Швейцария расширила санкции против России. Власти включили в черный список 69 физических и 86 юридических лиц РФ. Как пояснили в документе, новые санкции в основном касаются бизнесменов, пропагандистов, сотрудников вооруженных сил, судебных органов и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Среди попавших под санкции оказались, в частности, компании, работающие в оборонном секторе России, а также компании в финансовом и торговом секторах, которые участвуют в обходе санкций.

Ранее в Евросоюзе запретили вещание четырех российских СМИ.