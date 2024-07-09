Премьер Словакии в первый раз после покушения пришел в правительство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 июля впервые принимает участие в заседании правительства после совершенного на него покушения в середине мая. Об этом сообщило словацкое агентство TASR.

«Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник пришел на заседание правительства. Это его первое заседание кабмина после покушения», — говорится в сообщении.

8 июля Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей. Он посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска-Нова-Вес в районе города Трнава, где ознакомился с ходом уборки урожая.

15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали на месте, премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу, ему провели несколько операций.

В июле Генпрокуратура Словакии переквалифицировала покушение на Фицо в теракт.

Ранее Фицо рассказал о своем отношении к совершившему на него покушение.