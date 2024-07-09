Швейцария добавила в список санкций против России десятки новых имен

Швейцария расширила санкции против России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Так, власти включили в черный список 69 физических и 86 юридических лиц РФ. Как пояснили в документе, новые санкции в основном касаются бизнесменов, пропагандистов, сотрудников вооруженных сил, судебных органов и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Среди попавших под санкции оказались, в частности, компании, работающие в оборонном секторе России, а также компании в финансовом и торговом секторах, которые участвуют в обходе санкций.

В документе подчеркнули, что в общей сложности более 2200 физических и юридических лиц попали в санкционные списки.

Накануне США исключили из санкционных списков в отношении России двоих физических лиц — Алексея Панферова и Марину Цареву. Россиянин Алексей Панферов, предположительно связанный с Совкомбанком был включен в санкционные списки в марте 2022 года. Россиянка Марина Царева была включена в санкционные списки, связанные с киберпреступностью, в августе 2018 года. Причину снятия санкций с указанных лиц американским ведомством не раскрыли.

Ранее министерство финансов США расширило антироссийские санкции.