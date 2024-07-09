Несколько стран попросили вернуть армянские спутники на Землю

Власти нескольких государств попросили премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть на Землю армянские спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Жоговурд».

При этом о каких именно странах идет речь, не уточняется. По мнению экспертов, спутники запустили непрофессионально, а расчеты провели неверно, и сейчас они мешают работе аппаратов других стран.

В материале газеты также говорится, что уход Авета Погосяна с поста заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Сам Погосян это опроверг.

Hayasat-1 — первый спутник армянского производства, его запустили в декабре 2023 года с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии. Armsat-1 изготовила испанская компания Satlantis. Он стал первым армянским стратегическим спутником. Его запустили в мае 2022 года с мыса Канаверал в США.

До этого секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Вашингтон ведут переговоры о возможности строительства новой атомной электростанции. Он отметил, что стороны обсуждают правовую основу, «без которой нельзя продвигаться».

Ранее Пашинян заявил, что у народа Армении есть европейские стремления.