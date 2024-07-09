Новых заявок на членство в ШОС сейчас нет

Новых заявок на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящий момент нет. Об этом на площадке пресс-центра «Россия сегодня» рассказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, сообщает РИА Новости.

Хакимов напомнил, что принцип открытости ШОС для вступления в организацию новых государств зафиксирован в хартии при ее создании. По его словам, сейчас заявок на вступление нет.

«Когда будут конкретные заявки, мы их рассмотрим», — сказал Хакимов.

Сегодня в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и с недавнего времени Белоруссия.

5 июля стало известно, что постоянным членом ШОС намерена стать Турция. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после посещения саммита организации в казахстанской Астане.

Ранее сообщалось, что в ШОС изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах.