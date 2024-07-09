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Слуцкий ответил на заявление Кирби об ударах ВСУ по Крыму

Слуцкий: США перестали стесняться своего участия в преступлениях Украины

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США не стесняются назвать себя прямыми соучастниками преступлений киевского режима. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал заявление Белого дома о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму американскими ракетами ATACMS.

«Заявление Кирби — еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона», — написал Слуцкий.

По его словам, США расписываются в коллективной ответственности за теракты на российской территории.

8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины.

До этого в США заявили, что не следует ждать изменений по отношению к РФ после саммита НАТО.

Ранее в Белом доме назвали приоритет в вопросе о поставках оружия Украине.

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