Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине 9 июля

Затребованное Украиной внеочередное заседание Совбеза ООН состоится 9 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, заседание начнется в 10:00 по Нью-Йоркскому времени (17:00 мск).

«Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал он.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы, есть пострадавшие.

В Минобороны РФ подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. При этом попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что ракетный удар пришелся по складу военного завода «Артем», где производят, в том числе, ракеты. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ обвинило военных Украины в разрушении гражданских объектов в Киеве.