Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине 9 июля

Затребованное Украиной внеочередное заседание Совбеза ООН состоится 9 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, заседание начнется в 10:00 по Нью-Йоркскому времени (17:00 мск).
«Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал он.
8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы, есть пострадавшие.
В Минобороны РФ подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. При этом попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.
ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что ракетный удар пришелся по складу военного завода «Артем», где производят, в том числе, ракеты. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Минобороны РФ обвинило военных Украины в разрушении гражданских объектов в Киеве.