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Общественные наблюдатели обсудили подготовку к сентябрьским выборам

Общественники заявили о необходимости тщательно следить за выборами в сентябре

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Александр Пирагис/РИА Новости

Общественным штабам регионов по наблюдению за выборами следует активнее пользоваться полномочиями представителя общественной палаты в региональных избиркомах и более тщательно мониторить информационные ресурсы на предмет иностранного вмешательства в ход избирательных кампаний. К такому выводу, как сообщает пресс-служба ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), пришли участники совещания общественных штабов субъектов РФ по подготовке к выборам в Единый день голосования, которое состоялось в ОП РФ.

По словам председателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора ассоциации НОМ Алены Булгаковой, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция: партии «продолжают качественно усиливать свое присутствие в региональной политике».

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что в августе политические партии будут подписывать соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами, «чтобы избирательные права соблюдались в полном объеме».

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов сообщил, что накануне выборов в Петербурге, Хабаровске, Туле и Уфе пройдут круглые столы «Общество и выборы». На них эксперты, лидеры мнений и партии обсудят ход подготовки наблюдателей, а также практики мониторинга выборов.

IT-эксперт, сопредседатель корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием и экс-глава территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов отметил, что число регионов, которые принимают для себя решение голосовать не только на бумаге, но и через дистанционное электронное голосование, продолжает увеличиться.

Как подчеркнул член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, необходимо понимать, что предстоящий ЕДГ не является рядовым.

«У нас 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах, предположительно, будет задействовано 57,5 миллионов избирателей», — пояснил Брод.

Он назвал предстоящие выборы высококонкурентными, охватывающими деятельность многих политических сил, и значит — для электоральных экспертов встают новые задачи, такие как мониторинг всех стадий избирательного процесса – и выдвижения, и прохождения муниципального фильтра, и регистрации кандидатов.

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