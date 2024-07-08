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Премьер Словакии вернулся к работе после покушения

Фицо вернулся к обязанностям премьер-министра Словакии после покушения

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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после покушения. Об этом сообщило Словацкое телевидение, передает ТАСС.

Премьер посетил сельскохозяйственное объединение Agro Voderady в населенном пункте Словенска-Нова-Вес в районе города Трнава, где ознакомился с ходом уборки урожая.

«Климатические изменения следует воспринимать как состоявшуюся реальность. Это доказывает более раннее начало сбора урожая в республике, — сказал Фицо. — Глава правительства должен заниматься и вопросами, связанными с наполнением элеваторов [пшеницей]».

5 июля премьер-министр Словакии принял участие в празднованиях 1161-й годовщины прибытия святых Кирилла и Мефодия в замок Девин в Братиславе, где выступил с речью. СМИ писали, что это первое его появление на публике после инцидента.

15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавшего задержали на месте, премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу, ему провели несколько операций.

В июле Генпрокуратура Словакии переквалифицировала покушение на Фицо в теракт.

Ранее Фицо рассказал о своем отношении к совершившему на него покушение.

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