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Рябков посетовал на отсутствие «базы» в отношениях с США

Рябков: РФ не может начать пристрелочные переговоры с США по вооружениям

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MFA Russia/Global Look Press

Россия не видит возможности достижения договоренностей с США по значимым вопросам, включая тему контроля над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не имеем сейчас базы и близко не сможем ее сформировать для того, чтобы запустить даже не переговоры, а просто пристрелочный диалог в этой сфере», — сказал Рябков.

Причиной он назвал деструктивный курс американской стороны.

По его мнению, на сегодняшний день нет ни одной сферы, где Вашингтон и Москва могут вести диалог. Исключения — контакты между людьми и визовые дела. «По крупным вопросам — нет. Мы будем идти своим путем», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он считает, что предлагаемые компромиссы являются диктатом и ультиматумом.

До этого посол США в РФ Линн Трейси сообщала, что Вашингтон старается использовать оставшиеся немногочисленные каналы связи с Москвой, чтобы не допустить просчетов и недоразумений.

Ранее в МИД заявили, что Россия не поддастся на шантаж США.

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