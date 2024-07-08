Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие для прекращения обстрела приграничных регионов России

Политолог Михайлов: обстрел российских регионов ВСУ прекратят при одном условии

close
100%
Reuters

Решить проблему с обстрелами приграничных регионов России Вооруженными силами Украины можно лишь при условии создания санитарной зоны, убежден политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Сейчас положение в регулярно попадающих под атаки украинских беспилотников регионах сложное, отметил он в беседе с 360.ru.

Отбить все летящие на территорию страны беспилотники и их обломки нельзя, как и приставить средства защиты к потенциальным целям ВСУ, объяснил Михайлов.

«Пока сохранится такая ситуация с Харьковом, мы будем регулярно иметь большие проблемы в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Поэтому санитарная зона необходима, как минимум 300 километров», — подчеркнул он.

Он назвал происходящее масштабной террористической войной со стороны Украины, добавив, что ориентируются ВСУ по данным западной разведки. В том числе они получают информацию о расположении воинских частей, складов с оружием, инфраструктурных объектов, убежден политолог. Он также призвал «зачистить» всю территорию Украины от нацистов и добиться того, чтобы она получила нейтральный статус.

Напомним, в ночь на 7 июня в Подгоренском районе Воронежской области упали обломки беспилотника, из-за чего на одном из складов произошел пожар. В границах населенного пункта ввели режим ЧС. Из района из-за детонации взрывоопасных объектов эвакуировали более 80 человек.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами