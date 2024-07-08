Названо условие для прекращения обстрела приграничных регионов России

Решить проблему с обстрелами приграничных регионов России Вооруженными силами Украины можно лишь при условии создания санитарной зоны, убежден политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Сейчас положение в регулярно попадающих под атаки украинских беспилотников регионах сложное, отметил он в беседе с 360.ru.

Отбить все летящие на территорию страны беспилотники и их обломки нельзя, как и приставить средства защиты к потенциальным целям ВСУ, объяснил Михайлов.

«Пока сохранится такая ситуация с Харьковом, мы будем регулярно иметь большие проблемы в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Поэтому санитарная зона необходима, как минимум 300 километров», — подчеркнул он.

Он назвал происходящее масштабной террористической войной со стороны Украины, добавив, что ориентируются ВСУ по данным западной разведки. В том числе они получают информацию о расположении воинских частей, складов с оружием, инфраструктурных объектов, убежден политолог. Он также призвал «зачистить» всю территорию Украины от нацистов и добиться того, чтобы она получила нейтральный статус.

Напомним, в ночь на 7 июня в Подгоренском районе Воронежской области упали обломки беспилотника, из-за чего на одном из складов произошел пожар. В границах населенного пункта ввели режим ЧС. Из района из-за детонации взрывоопасных объектов эвакуировали более 80 человек.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько беспилотников.