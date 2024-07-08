НАТО собирается обвинить Китай за помощь России

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) по итогам саммита альянса собираются раскритиковать Китай за якобы оказание помощи России в ведении СВО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что основными темами саммита будут Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

8 июля Politico писало, что представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов.

7 июля демонстрация против действий Североатлантического альянса и проведения саммита НАТО 9–11 июля в американской столице проходила рядом с Белым домом.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не давал обещаний принять Украину в альянс через 10 лет.

Ранее в НАТО не смогли придумать формулу по членству Украины, не обижая Киев.