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Радиостанция уволила журналистку, взявшую интервью у Байдена по вопросам из Белого дома

Радио WURD уволило журналистку из-за интервью Байдена по вопросам из Белого дома

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Nathan Howard/Reuters

Американская радиостанция WURD уволила ведущую, которая недавно взяла интервью у президента США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

В заявлении WURD отмечается, что в интервью главы государства, которое взяла журналистка Андреа Лофул-Сандерс, фигурировали заранее определенные Белым домом вопросы. Это противоречит принципу сохранения независимости и подотчетности только своим слушателям, которого придерживается радиостанция. Лофул-Сандерс договорилась об этом интервью и организовывала его самостоятельно, не поставив в известность руководство WURD. Радиостанция подчеркнула, что не является рупором для администрации США.

В связи с этим ведущая и WURD достигли договоренности об увольнении по соглашению сторон, которое вступает в силу немедленно.

До этого Байден в интервью радиостанции WURD заявил, что о результатах его политики не нужно судить по 90 минутам теледебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Глава Белого дома признал, что плохо выступил на дебатах, но это не отменяет его достижения на посту президента Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось о беспокойстве союзников США по НАТО возможным проигрышем Байдена на президентских выборах.

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