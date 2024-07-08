В Париже полиция вытеснила демонстрантов из центра города

Французские полицейские разогнали левых демонстрантов на площади Республики в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье вечером в центре французской столицы в ожидании результатов второго тура парламентских выборов собрались свыше тысячи сторонников левых сил. Спустя некоторое время радикалы в черных масках стали забрасывать полицию фейерверками и бутылками, начались столкновения. В ответ полицейские пустили в ход слезоточивый газ.

После 12 часов ночи силы правопорядка очистили площадь Республики. Последняя группа демонстрантов была оттуда вытеснена. На месте проведения митинга осталось большое количество мусора, сгоревшие велосипеды и разбитые стекла автобусных остановок.

До этого сообщалось, что французская полиция задержала на акции протеста в Ренне 25 человек.

7 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что в понедельник подаст в отставку.

Также стало известно, что ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции.

Ранее Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll.