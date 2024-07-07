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Нетаньяху объяснил пользу сделки по Газе, предложенную Байденом

Нетаньяху: сделка позволит Израилю вернуть заложников с продолжением операции в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинутая президентом США Джо Байденом и согласованная израильской стороной сделка по перемирию в секторе Газа позволит Иерусалиму освободить удерживаемых в анклаве заложников без ущерба целям военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что любая сделка должна позволять Израилю возобновлять боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели операции в Газе, включая ликвидацию военного потенциала движения ХАМАС.

До этого официальный представитель боевого крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что сторонникам движения за время вооруженного конфликта с Израилем удалось привлечь в свои ряды несколько тысяч новых боевиков в секторе Газа.

3 июля Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху назвал срок окончания войны Израиля и ХАМАС.

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