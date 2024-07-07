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Демократы США хотят скорейшего выхода Байдена из президентской гонки

Axios: демократы хотят, чтобы Байден снялся с президентской гонки к 12 июля

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Kevin Lamarque/Reuters

Демократы хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице, 12 июля. Об этом сообщает Axios.

В публикации подчеркивается, что быстро растущее число демократов «молится и замышляет более земное вмешательство». Издание утверждает, что представители партии хотят, чтобы все умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице.

До этого стало известно, что предстоящая неделя будет «абсолютно критической» для будущей политической карьеры президента США Джо Байдена.

7 июля член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над Трампом на президентских выборах.

5 июля было опубликовано интервью ABC News с Байденом. В ходе него политик признал вину за провал на дебатах с Трампом, объяснив это усталостью. Он допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь» велит ему это сделать. После интервью в конгрессе США призвали Байдена сняться с выборов.

Ранее Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности и не намерен это делать.

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Выборы в США — 2024
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