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В конгрессе посоветовали Байдену передать эстафету в президентской гонке

Конгрессмен Шифф: Байден должен передать эстафету, если не может победить Трампа

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Nathan Howard/Reuters

Член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом на президентских выборах в этом году. Об этом сообщает NBC.

Он подчеркнул, что данное решение должно быть принято оперативно. Шифф считает, что вице-президент США Камала Харрис могла бы стать феноменальным президентом, а также выиграть выборы с подавляющим преимуществом.

Конгрессмен отметил, что интервью Байдена телеканалу ABC «не ослабило опасения», усилившиеся после неубедительного выступления на теледебатах, насчет способности хозяина Белого дома остаться на второй срок.

До этого стало известно, что помощники президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса после его провального выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. К середине недели последовавшей за дебатами кризис приобрел эффект «снежного кома».

Ранее Байден заявил, что только он может «противостоять Путину».

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Выборы в США — 2024
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