Стало известно, как спонсоры демократов отреагировали на интервью Байдена

Интервью президента США Джо Байдена не избавило от опасений крупных спонсоров Демократической партии о его возможности переизбраться на второй срок. Об этом сообщает ABC News.

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа», — заявил телеканалу сооснователь Netflix Рид Хастингс.

По мнению бывшего гендиректора Paypal Билла Харриса, избирателей демократов может оттолкнуть преклонный возраст действующего президента США.

5 июля вышло интервью ABC News с Байденом. В ходе него политик признал вину за провал на дебатах с Трампом, объяснив это усталостью. Он допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь» велит это сделать. После интервью в конгрессе США призвали Байдена сняться с выборов.

До этого журналисты рассказали о «столкновении кланов» в Демократической партии США.

Ранее Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки.