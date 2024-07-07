Илон Маск назвал причины упадка Запада

Американский бизнесмен Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка Запада. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

Таким образом он прокомментировал публикацию другого пользователя, который утверждал, что упадок Запада является следствием недостаточного знания истории.

До этого Маск выступил с утверждением, что в Соединенных Штатах давно нет президента.

До этого американское издание Politico узнало, что президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

У главы государства была сильная простуда. За два дня до мероприятия Байден провел непродолжительную репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус были отрицательными.

При этом газета Wall Street Journal писала, что интервью Байдена телеканалу ABC лишь усилило опасения относительно его способностей и перспектив его участия в президентской гонке. Американский лидер «отрицает реальность», добавляло издание.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.