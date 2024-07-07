Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск назвал причины упадка Запада

Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка Запада

close
100%
Patrick Pleul/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск назвал недостаточное знание истории причиной упадка Запада. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

Таким образом он прокомментировал публикацию другого пользователя, который утверждал, что упадок Запада является следствием недостаточного знания истории.

До этого Маск выступил с утверждением, что в Соединенных Штатах давно нет президента.

До этого американское издание Politico узнало, что президент США Джо Байден с трудом мог говорить за два дня до дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

У главы государства была сильная простуда. За два дня до мероприятия Байден провел непродолжительную репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус были отрицательными.

При этом газета Wall Street Journal писала, что интервью Байдена телеканалу ABC лишь усилило опасения относительно его способностей и перспектив его участия в президентской гонке. Американский лидер «отрицает реальность», добавляло издание.

Ранее в США признали, что среди демократов царит хаос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами