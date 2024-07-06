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В Белом доме прокомментировали визит эксперта по Паркинсону

Белый дом отказался связывать визит эксперта по Паркинсону с состоянием Байдена

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Depositphotos

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс отказался связывать визит в президентскую администрацию одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда для встречи с лечащим врачом американского президента с состоянием здоровья Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что множество различных специалистов из системы медицинского центра Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы встретиться с представителями военного персонала, которые в нем работают.

До этого стало известно, что лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор в январе 2024 года принимал в клинике Белого дома одного из ведущих экспертов по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда.

В прошлом году О'Коннор заявлял, что у Байдена не было церебральных или других неврологических расстройств (инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз). Врач заверил, что у американского лидера нет болезней, которые бы мешали ему исполнять обязанности на посту президента.

Ранее в США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена.

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