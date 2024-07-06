Захарова посоветовала США разобраться со своей «выборной катастрофой»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США разобраться со своими выборами президента, прежде чем говорить о них в другой стране. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о заявлении США, что президентские выборы в Иране «несвободны или несправедливы». Более того, они якобы «не ведут к фундаментальным переменам в направлении Ирана». Дипломат отметила, что американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах.

«Напомню, это изначально заявили и сейчас перепечатывают те же люди, которые после прошедших дебатов двух кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден», — написала представитель российского МИД.

Также Захарова отметила эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома, которые балансируют между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный». Дипломат посоветовала США разобраться со своей выборной катастрофой и только после этого выражать мнение об электоральной ситуации в мире.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.