Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова посоветовала США разобраться со своей «выборной катастрофой»

Захарова ответила на заявления США о якобы несвободных выборах в Иране

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США разобраться со своими выборами президента, прежде чем говорить о них в другой стране. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о заявлении США, что президентские выборы в Иране «несвободны или несправедливы». Более того, они якобы «не ведут к фундаментальным переменам в направлении Ирана». Дипломат отметила, что американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах.

«Напомню, это изначально заявили и сейчас перепечатывают те же люди, которые после прошедших дебатов двух кандидатов в президенты США целую неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден», — написала представитель российского МИД.

Также Захарова отметила эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома, которые балансируют между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный». Дипломат посоветовала США разобраться со своей выборной катастрофой и только после этого выражать мнение об электоральной ситуации в мире.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами