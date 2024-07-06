Член исполкома Ирана рассказал, когда может состояться инаугурация нового президента

Член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими заявил, что инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, может состояться в течение полутора месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что процесс подготовки к инаугурации требует определенных временных затрат. Поэтому мероприятие может состояться в период с 22 июля по 5 августа.

До этого религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал нового президента Ирана Масуда Пезешкиана продолжить курс своего предшественника Эбрахима Раиси.

Подчеркивается, что продолжение прежнего курса приведет «к процветанию народа Ирана и к успехам нашей страны».

6 июля Избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Пезешкиан набрал 16,384 млн из 30,530 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на выборах составила 49,8%.

Ранее Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.