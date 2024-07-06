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В Москве задержали сотрудника штаба кандидата партии «Яблоко»

В Москве задержали сотрудника штаба кандидата партии «Яблоко» Максима Круглова

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве задержали политтехнолога Виталия Шушкевича, участника предвыборной кампании кандидата от «Яблока» Максима Круглова. Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что около 9 часов утра в здании, где находится штаб политика, была объявлена пожарная тревога. Шушкевича задержали двое полицейских на выходе. Местонахождение Шушкевича неизвестно. Сообщается, что задержанный сотрудник штаба помогает действующему депутату от «Яблока» в Мосгордуме Максиму Круглову собрать подписи для выдвижения на новый срок.

6 июля — последний день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы.

14 июня сообщалось, что Московский муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом) объявил голодовку на фоне признания его иноагентом. Минюст считает, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них».

Ранее в Госдуме рассказали о попытках иноагентов и экстремистов вмешаться в выборы в России.

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