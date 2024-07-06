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Ле Пен рассказала, в каком случае Макрон не сможет отправить войска на Украину

Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер против

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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер будет против. Об этом в интервью CNN заявила лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска на Украину, а премьер-министр против, то никаких войск на Украину не будет», - подчеркнула она.

Также лидер французской правой партии пообещала, что премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России.

До этого Ле Пен заявляла, что партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.

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