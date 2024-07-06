В России определят критерии излишнего использования иностранных слов

Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры Российской Федерации разработают критерии излишнего использования иностранной лексики в русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Отмечается, что нормы должны разработать в первом квартале 2025 года, затем доклад будет представлен в российское правительство.

Подчеркивается, что эти критерии необходимы «для защиты от внешнего информационно-психологического воздействия, направленного на разрушение традиционных ценностей в РФ». Также российские ведомства должны будут противодействовать излишнему использованию иностранной лексики в рекламе.

Накануне сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Министерство юстиции в июне предложило закрепить в толковом словаре русского языка «традиционные ценности».

Ранее Артемий Лебедев ранее заявил, что России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей.