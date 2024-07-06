Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избирком назвал победителя на выборах президента Ирана

Избирком: Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

close
100%
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.

По словам Эслами, по результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Отмечается, что явка на этих выборах составила 49,8%.

Данные приведены после обработки 100% бюллетеней во втором туре. В первом туре кандидаты на пост президента реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили не смогли набрать более 50% голосов на выборах для победы, оба кандидата прошли во второй тур.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

4 июля востоковед Кирилл Семенов заявил, что результаты избирательной кампании в Иране вряд ли повлияют на отношения республики с Россией, поскольку оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

Ранее в Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами