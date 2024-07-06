Избирком назвал победителя на выборах президента Ирана

Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.

По словам Эслами, по результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиян набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Отмечается, что явка на этих выборах составила 49,8%.

Данные приведены после обработки 100% бюллетеней во втором туре. В первом туре кандидаты на пост президента реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили не смогли набрать более 50% голосов на выборах для победы, оба кандидата прошли во второй тур.

Пезешкиан станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

4 июля востоковед Кирилл Семенов заявил, что результаты избирательной кампании в Иране вряд ли повлияют на отношения республики с Россией, поскольку оба кандидата в лидеры страны придерживаются суверенного курса.

Ранее в Иране арестовали террористов, готовившихся сорвать выборы президента.