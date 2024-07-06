Кандидаты на выборах президента Ирана проголосовали в разных местах

Кандидат-реформист на выборах президента Ирана Масуд Пезешкиян проголосовал в школе для девочек, а его соперник-консерватор Саид Джалили — в мечети. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Джалили выбрал избирательный участок, расположенный на избирательном участке в соборной мечети Гарчак в Тегеране. Джалили представляет иранских консерваторов, которые выступают за сохранение важной роли исламских норм в обществе и вооруженных сил страны.

Бывший министр здравоохранения Пезешкиян, который в ходе предвыборной кампании высказывался в поддержку расширения прав женщин, отдал свой голос в школе для девочек Ашура, которая располагается в пригороде столицы.

До этого официальный представитель избирательного штаба Мохсен Эслами заявил, что бывший министр здравоохранения и реформатор Масуд Пезешкиян удерживает лидерство на выборах президента Ирана после подсчета голосов почти на половине избирательных участков страны.

Ранее мэр Тегерана снялся с выборов президента Ирана.