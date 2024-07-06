Американский чиновник раскрыл, почему США финансируют конфликт в Газе

США финансируют конфликты в секторе Газа и на Украине, так как на этом наживаются американские политики. Об этом РИА Новости рассказал кандидат в конгресс США Дэниел Бутьерес.

Комментируя поддержку поставки оружия Украине и Израилю со стороны демократов и республиканцев, он пояснил, что «политики богатеют за счет уничтожения других».

Бутьерес — республиканец, он баллотируется на выборах в палату представителей США, чтобы представлять 7-й избирательный округ Аризоны.

До этого республиканцы и демократы в конгрессе США смогли договориться о выделении 61 миллиарда долларов на нужды Украины, а также выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов.

Также в апреле США выделили гумпомощь сектору Газа в размере $1 млрд и обязали Израиль доставить ее.

Ранее Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия.