Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский чиновник раскрыл, почему США финансируют конфликт в Газе

Кандидат в конгресс Бутьерес: США выгодно финансировать конфликт в Газе

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

США финансируют конфликты в секторе Газа и на Украине, так как на этом наживаются американские политики. Об этом РИА Новости рассказал кандидат в конгресс США Дэниел Бутьерес.

Комментируя поддержку поставки оружия Украине и Израилю со стороны демократов и республиканцев, он пояснил, что «политики богатеют за счет уничтожения других».

Бутьерес — республиканец, он баллотируется на выборах в палату представителей США, чтобы представлять 7-й избирательный округ Аризоны.

До этого республиканцы и демократы в конгрессе США смогли договориться о выделении 61 миллиарда долларов на нужды Украины, а также выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов.

Также в апреле США выделили гумпомощь сектору Газа в размере $1 млрд и обязали Израиль доставить ее.

Ранее Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами