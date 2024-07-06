Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае божественного вмешательства.

«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

До этого Байден назвал высокопоставленного демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку. По его словам, это сенатор от штата Виргиния Марк Уорнер. Вскоре член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли также призвал Байдена сойти с дистанции в рамках президентской гонки, чтобы «предотвратить полную катастрофу».

Ранее Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности.