Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден назвал условие для выхода из предвыборной гонки

Байден: я выйду из гонки, если Господь спустится с небес и скажет сделать это

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае божественного вмешательства.

«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

До этого Байден назвал высокопоставленного демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку. По его словам, это сенатор от штата Виргиния Марк Уорнер. Вскоре член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли также призвал Байдена сойти с дистанции в рамках президентской гонки, чтобы «предотвратить полную катастрофу».

Ранее Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами