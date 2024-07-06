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Советник президента Сирии умерла в больнице

Советник президента Сирии Луна аш-Шибль скончалась в больнице после аварии

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Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль умерла в больнице после ДТП под Дамаском. Об этом сообщает государственное агентство SANA, ссылаясь на канцелярию главы арабской республики.

Отмечается, что женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии одной из больниц Дамаска.

2 июля автомобиль, в котором находилась аш-Шибль, вылетел с трассы, ведущей в столицу арабской республики, на обочину.

Советник сирийского президента была доставлена в больницу с серьезной черепной травмой, ее водитель остался жив и был взят под стражу.

Аш-Шибль родилась в 1975 году. До 2010 года она работала журналистом на сирийском телевидении и телеканале Al Jazeera. Четыре года назад она была назначена советником главы государства, до этого она возглавляла информационно-политическое бюро в администрации президента. Ее муж, Омар Саати, является председателем национального союза студентов, депутат парламента.

Ранее президент Сирии оценил инициативу Путина по урегулированию на Украине.

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