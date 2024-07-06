Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-кандидат в президенты США раскрыл, когда демократы заменят Байдена

Политик Рамасвами заявил, что демократы заменят Байдена ближе к выборам

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Демократическая партия может заменить своего кандидата Джо Байдена ближе к самому голосованию на выборах президента, чтобы общество не успело изучить его сменщика. Такое мнение высказал бывший кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Forbes Breaking News.

«Их план полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам», — заявил политик.

Рамасвами считает, что демократам в любом случае придется отказаться от номинации действующего президента США.

Он заявил, что партия в конечном счете не выдвинет Джо Байдена, и предвыборная кампания еще не началась всерьез.

До этого Байден назвал демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку. Им стал сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами