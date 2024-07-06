Экс-кандидат в президенты США раскрыл, когда демократы заменят Байдена

Демократическая партия может заменить своего кандидата Джо Байдена ближе к самому голосованию на выборах президента, чтобы общество не успело изучить его сменщика. Такое мнение высказал бывший кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Forbes Breaking News.

«Их план полностью соответствует тому, что разворачивается у нас перед глазами: поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам», — заявил политик.

Рамасвами считает, что демократам в любом случае придется отказаться от номинации действующего президента США.

Он заявил, что партия в конечном счете не выдвинет Джо Байдена, и предвыборная кампания еще не началась всерьез.

До этого Байден назвал демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку. Им стал сенатор штата Виргиния от Демократической партии Марк Уорнер.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.