Мадуро подверг Милея критике за поддержку США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской земли под базу американской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление венесуэльского лидера.

«Милей явился, чтобы передать южноатлантическую территорию Аргентины под военную базу Южного командования, разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара», — заявил Мадуро.

Венесуэльский президент принимает участие в параде в честь 213-й годовщины независимости республики. Также Мадуро отметил, что правая оппозиция Венесуэлы, в случае прихода к власти, будет действовать точно так же, как и Милей, а кроме того — откажутся от территориального спора с Гайаной вокруг территории Эссекибо.

До этого парламент Аргентины одобрил пакет реформ президента Хавьера Милея.

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