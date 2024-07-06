Байден заявил, что победит Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что победит республиканца Дональда Трампа на президентских выборах и не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом он заявил, выступая на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в штате Висконсин, передает ТАСС.

На выступлении действующий президент вспомнил прошедшие 27 июня теледебаты с Трампом. Байден отметил, что это было не лучшее его выступление, а также сказал о спекуляциях на тему того, что ему следует выйти из предвыборной гонки.

Глава государства отметил, что некоторые пытаются его подтолкнуть к отказу от участия в выборах, отметив, что они пренебрегают мнением избирателей, которые поддержали его на праймериз.

«Скажу как можно более ясно. Я остаюсь в гонке, и я одержу победу над Дональдом Трампом», — заявил Байден.

Журналисты отметили, что Байден оговорился и пообещал «вновь победить Трампа в 2020 году», а не в текущем.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.