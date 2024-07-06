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Байден заявил, что победит Трампа на выборах

Байден заявил, что не намерен отказываться от участия в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил, что победит республиканца Дональда Трампа на президентских выборах и  не  намерен выходить из  предвыборной гонки. Об этом он заявил, выступая на мероприятии по  сбору средств для своей предвыборной кампании в  штате Висконсин, передает ТАСС.

На выступлении действующий президент вспомнил прошедшие 27  июня теледебаты с  Трампом. Байден отметил, что это было не лучшее его выступление, а также сказал о спекуляциях на  тему того, что ему следует выйти из предвыборной гонки.

Глава государства отметил, что некоторые пытаются его подтолкнуть к отказу от  участия в  выборах, отметив, что они пренебрегают мнением избирателей, которые поддержали его на праймериз.

«Скажу как можно более ясно. Я  остаюсь в  гонке, и  я  одержу победу над Дональдом Трампом»,  — заявил Байден.

Журналисты отметили, что Байден оговорился и пообещал «вновь победить Трампа в  2020 году», а не в текущем.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее в Белом доме признали, что после провала на дебатах Байден консультировался с врачом.

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