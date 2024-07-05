Фицо впервые появился на публике после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял участие в празднованиях 1161-й годовщины прибытия святых Кирилла и Мефодия в замок Девин в Братиславе, передает Aktuality. По информации портала, на мероприятии политик выступил с речью.

«Это его первое появление на публичном мероприятии после покушения, которое произошло в середине мая», — говорится в сообщении.

На Фицо напали в городе Гандлова 15 мая после выездного заседания правительства. Политик получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в живот. Исполнителем покушения оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Свои действия он объяснил несогласием с политикой Фицо, в частности по Украине. Нападавшего задержали на месте, а премьер-министра в срочном порядке доставили в больницу. Политику потребовалось несколько операций, но в итоге он смог постепенно восстановиться и обещал вернуться к работе в июле.

Ранее покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт.