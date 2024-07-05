Молдавия согласилась помочь Украине

Власти Молдавии готовы обеспечить поставки электроэнергии на Украину, сообщается на сайте молдавского МИД. По данным ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в рамках встречи министров иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.

«Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках «обмена газа на электроэнергию». Молдавская сторона разместит на своей территории энергоблоки, использующие для этих целей природный газ, поставляемый Украиной. В связи с этим стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», — говорится в сообщении.

Помимо энергетических вопросов, стороны обсудили безопасность в регионе и перспективы сотрудничества. В трехстороннем соглашении отдельно подчеркивается, что Румыния и Молдавия поддерживают «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского и приветствуют усилия по урегулированию конфликта с учетом позиции Киева.

Ранее на Украине пожаловались на проблемы с импортом электричества.