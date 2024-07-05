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На Украине рассказали, кто получит автоматическую отсрочку от мобилизации

В минобороны Украины пообещали давать отсрочку от мобилизации автоматически

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Shutterstock/Mehaniq

Некоторые украинские мужчины смогут получить отсрочку от мобилизации без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), пишет «Страна.ua». Как заявили замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ведомство собирается добавить в свое онлайн-приложение «Резерв+» функцию автоматической отсрочки для ряда категорий военнообязанных.

«Речь идет о студентах на дневной форме обучения или родителях троих и более детей. Эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. К примеру, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми находится в государственном реестре актов гражданского состояния», — пояснила замглавы минобороны Украины.

Мобилизация на Украине продолжается уже больше двух лет на фоне продолжения российской военной спецоперации. В конце весны 2024 года мобилизационные правила в стране были ужесточены. В частности введены электронные повестки и различные санкции за уклонение от явки по ним.

Ранее на Украине «потеряли» миллион потенциальных солдат.

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