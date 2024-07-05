На Украине рассказали, кто получит автоматическую отсрочку от мобилизации

Некоторые украинские мужчины смогут получить отсрочку от мобилизации без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), пишет «Страна.ua». Как заявили замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ведомство собирается добавить в свое онлайн-приложение «Резерв+» функцию автоматической отсрочки для ряда категорий военнообязанных.

«Речь идет о студентах на дневной форме обучения или родителях троих и более детей. Эти данные уже есть в государстве, в реестрах, в том или ином виде. К примеру, родственные связи. Связь между отцом, матерью, детьми находится в государственном реестре актов гражданского состояния», — пояснила замглавы минобороны Украины.

Мобилизация на Украине продолжается уже больше двух лет на фоне продолжения российской военной спецоперации. В конце весны 2024 года мобилизационные правила в стране были ужесточены. В частности введены электронные повестки и различные санкции за уклонение от явки по ним.

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