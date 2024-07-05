Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена

New York Magazine: ухудшение состояния Байдена является мрачной семейной тайной

close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Ухудшение состояния президента Соединенных Штатов Джо Байдена является «мрачной семейной тайной» для многих сторонников элиты США. Об этом сообщает New York Magazine.

Отмечается, что этот вывод сделан на основании интервью с людьми из окружения Байдена. По информации источника, люди, которые сталкивались с Байденом в социальной среде, иногда оставались встревоженными его состоянием. Давние друзья президента США сообщали, что он не помнил их имен. Один из гостей Белого дома сказал, что состояние президента США дало ему понять, что он, вероятно, не является действующим главой страны.

5 июля Байден выразил уверенность в том, что в состоянии победить своего конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Портал Axios сообщил, что представители Белого дома и избирательный штаб Байдена все больше беспокоятся о состоянии его здоровья и способности продолжать борьбу за второй срок на посту главы государства.

До этого Байден заявил, что о результатах его политики не нужно судить по 90 минутам теледебатов.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос по поводу дебатов Байдена и Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами