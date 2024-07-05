В США рассказали о «мрачной семейной тайне» Байдена

Ухудшение состояния президента Соединенных Штатов Джо Байдена является «мрачной семейной тайной» для многих сторонников элиты США. Об этом сообщает New York Magazine.

Отмечается, что этот вывод сделан на основании интервью с людьми из окружения Байдена. По информации источника, люди, которые сталкивались с Байденом в социальной среде, иногда оставались встревоженными его состоянием. Давние друзья президента США сообщали, что он не помнил их имен. Один из гостей Белого дома сказал, что состояние президента США дало ему понять, что он, вероятно, не является действующим главой страны.

5 июля Байден выразил уверенность в том, что в состоянии победить своего конкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Портал Axios сообщил, что представители Белого дома и избирательный штаб Байдена все больше беспокоятся о состоянии его здоровья и способности продолжать борьбу за второй срок на посту главы государства.

До этого Байден заявил, что о результатах его политики не нужно судить по 90 минутам теледебатов.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос по поводу дебатов Байдена и Трампа.