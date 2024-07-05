В США призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности

Президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности после неудачного выступления на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Об этом в своей статье написал главный корреспондент телекомпании CNN по медицинской проблематике, нейрохирург Санжай Гупта.

По словам специалиста, с неврологической точки зрения врачей, которые посмотрели дебаты и поделились с ним своими соображениями о них, беспокоила сбивчивая бессвязная речь Байдена, внезапная потеря концентрации посреди предложения, заторможенная речь и отсутствие мимики, что иногда приводило к отстраненному выражению лица с открытым ртом. Как отметил эксперт, это только наблюдения, а не диагностика «чего-то более глубокого». Гупта заявил, что врачи сошлись во мнении, что главе Белого дома необходимо рекомендовать пройти подробное тестирование на предмет когнитивных и двигательных расстройств, а его результаты должны быть доступны общественности.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях.

Ранее в США назвали главный итог дебатов Байдена и Трампа.