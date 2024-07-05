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Политолог: Британия после выборов сохранит антироссийский курс

Политолог Минченко: выборы в Британии не повлияют на отношения Лондона и Москвы

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Claudia Greco/Reuters

Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал результаты парламентских выборов в Великобритании. По мнению эксперта, пришедшие к власти лейбористы могут изменить подход к конфликту на Ближнем Востоке, однако на российском направлении каких-либо изменений ожидать не стоит.

«В Британии будет сформировано более проевропейское, проамериканское, пронатовское правительство. Оно возьмет курс на особое партнерство с Соединенными Штатами, подобное тому, которое в свое время было у Тони Блэра и Билла Клинтона», — считает эксперт.

Он отметил, что антироссийский курс является доминантой как для проигравших консерваторов, так и для лейбористов.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

В этот же день британский король Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в Букингемском дворце.

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд позднее заявил, что новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится.

Ранее сообщалось, что Сунак вышел из штаба партии под крики «Пакуй чемоданы!».

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